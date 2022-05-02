«Салтівка, якою я її побачив»: Дмитро Комаров показав моторошне відео з Харкова

Телеведучий та мандрівник Дмитро Комаров показав відео, зняте у найбільш постраждалому від обстрілів районі Харкова, на Салтівці.

«Харків. Півбудинку просто зруйновано. Якщо придивитися, можна побачити, що місцями залишилися наскрізні просвіти. Встиг зробити тільки 4 схожих фото, більше зняти не встиг, тому що наші автівки побачили з безпілотника й почався обстріл», – написав телеведучий в Instagram.

За словами Дмитра та харків’ян, такий будинок, нажаль, не єдиний – зруйновані сотні будинків.

«Тільки повний недоумок зможе повірити в ту нісенітницю про «спецоперацію», яку проводить російська пропаганда та керівництво рф. Армія рф – вбивці. Мовчазна згода росіян – співучасть», – наголосив Дмитро Комаров. Публикация от Дмитрий Комаров (@komarovmir)

Агентство Телевидения Новости