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Окупанти вкотре обстріляли Золочів
Сьогодні вранці окупанти відкрили вогонь по смт Золочів Богодухівського району: внаслідок обстрілу пошкоджено шість житлових будинків та два навчальних заклади.
Огляд місця події проводили слідчі відділення №1 СВ Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області спільно з прокурорами Харківської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області.