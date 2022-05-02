Мобілізація може продовжитись після 24 травня

24 лютого Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію протягом 90 днів. Проте, якщо того вимагатиме ситуація, мобілізація буде продовжена після 24 травня.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача.

«Все залежить від обстановки, яка складеться станом на той момент, коли вона має закінчиться. Якщо така потреба буде, будуть продовжуватися бойові дії, то однозначно буде потреба поповнити фахівцями наші військові частини. Тому керівництвом буде продовжена мобілізація після 24 травня», – зазначив він.

Також, він розповів про те, що чекатиме військовозобов’язаних, які отримали повістки та виїхали закордон незаконним способом.

«Щодо військовозобов’язаних, які отримали повістки. Якщо будуть виявлені факти, що вони виїхали за кордон незаконним способом, таким чином вони ухилилися від виконання свого обов’язку, від проходження військової служби. За це чинним законодавством передбачена кримінальна відповідальність, тобто ці люди будуть кримінально переслідуватись відповідно законодавству України», – розповів він.

Агентство Телевидения Новости