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У Харкові поліцейські затримали «закладчика» з розфасованими наркотиками

У Харкові поліцейські затримали «закладчика» з розфасованими наркотиками

Зловмисник співпрацював з Інтернет-крамницею: він розкладав «закладки» на території міста. Поліція вилучила у наркозбувача близько 420 грамів канабісу та близько 10 грамів амфетаміну.

Напередодні працівники Управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області ДБН НПУ побачили на вулиці Григорівське Шосе чоловіка, який вийшов з лісосмуги та постійно озирався. В рюкзаку 23-річного молодика поліцейські виявили полімерний пакет, замотаний в ізоляційну стрічку.

Працівники УБН спільно зі слідчо-оперативною групою ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області вилучили у чоловіка 75 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження, схожою на канабіс, різною вагою та один зіп-пакет з речовиною, схожою на амфетамін. Також у чоловіка вилучили мобільний телефон з зображеннями місць залишення закладок та відповідні чати у месенджерах. Зловмисник пояснив, що вилученою речовиною є канабіс та амфетамін.

Агентство Телевидения Новости

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