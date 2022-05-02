Рятувальники зняли кішку зі зруйнованої багатоповерхівки в Бородянці

Напередодні активіста «ЗооПатруля» повідомили про виявлення кота на сьомому поверсі багатоповерхівки в Бородянці, яка була розбомблена окупантами. В організації припускали, що тварина могла ховатися від собак.

Рятували кота бійці ДСНС – виснажену та перелякану тварину знімали за допомогою спецавтомобіля з краном.

«Пухнастик чудом вцілів. Про його стан поки судити складно. Дуже сподіваємося, котик виживе», – повідомили в «ЗооПатрулі».

До речі, врятований «пухнастик» виявився кішкою і зараз їй шукають ім’я.

Агентство Телевидения Новости