Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:47
Просмотров: 86

Рятувальники зняли кішку зі зруйнованої багатоповерхівки в Бородянці

Рятувальники зняли кішку зі зруйнованої багатоповерхівки в Бородянці

Напередодні активіста «ЗооПатруля» повідомили про виявлення кота на сьомому поверсі багатоповерхівки в Бородянці, яка була розбомблена окупантами. В організації припускали, що тварина могла ховатися від собак.

Рятували кота бійці ДСНС – виснажену та перелякану тварину знімали за допомогою спецавтомобіля з краном.

«Пухнастик чудом вцілів. Про його стан поки судити складно. Дуже сподіваємося, котик виживе», – повідомили в «ЗооПатрулі».

До речі, врятований «пухнастик» виявився кішкою і зараз їй шукають ім’я.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 