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Рятувальники зняли кішку зі зруйнованої багатоповерхівки в Бородянці
Напередодні активіста «ЗооПатруля» повідомили про виявлення кота на сьомому поверсі багатоповерхівки в Бородянці, яка була розбомблена окупантами. В організації припускали, що тварина могла ховатися від собак.
Рятували кота бійці ДСНС – виснажену та перелякану тварину знімали за допомогою спецавтомобіля з краном.
«Пухнастик чудом вцілів. Про його стан поки судити складно. Дуже сподіваємося, котик виживе», – повідомили в «ЗооПатрулі».
До речі, врятований «пухнастик» виявився кішкою і зараз їй шукають ім’я.