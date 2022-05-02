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На звільненому від окупантів виїзді з Харкова поліція провела слідчі дії

На звільненому від окупантів виїзді з Харкова поліція провела слідчі дії

На одному з виїздів з Харкова українські захисники розбили декілька одиниць техніки окупантів. Ця територія знаходилась під перемінним контролем або на лінії фронту. Зараз територія під контролем ЗСУ, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов

«Трупи російських солдатів лежали тут досі! Майже два місяці! «Своих не бросаем» – фраза, котра, як і майже все, що каже російське керівництво та російська пропаганда, має вивернуте значення», написав Сергій Болвінов.

Проводимо необхідні слідчі дії, разом з військовими вилучили 6 тіл військових рф, фіксуємо завдані агресором збитки.

Агентство Телевидения Новости

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