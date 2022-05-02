Окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова: постраждалих немає

Сьогодні російські військові обстріляли Шевченківський район Харкова: внаслідок обстрілу пошкоджено 9 житлових будинків та автомобілі.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області.

За даними Харківської ОВА, протягом дня жертв через обстріли немає.

Агентство Телевидения Новости