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Окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова: постраждалих немає
Сьогодні російські військові обстріляли Шевченківський район Харкова: внаслідок обстрілу пошкоджено 9 житлових будинків та автомобілі.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області.
За даними Харківської ОВА, протягом дня жертв через обстріли немає.