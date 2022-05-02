Артилерійський обстріл Барвінкового: є поранені

Сьогодні окупанти здійснили артилерійський обстріл міста Барвінкове Ізюмського району: внаслідок обстрілу поранено двох чоловіків.

Також пошкоджено житлові будинки та дві адміністративні будівлі, повідомляє прокуратура Харківської області.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости