Евакуаційна колона з Руської Лозової потрапила під мінометний обстріл
Сьогодні тривала евакуація мешканців Руської Лозової. Заїжджаючи до села, евакуаційна колона автомобілів потрапила під ворожий мінометний вогонь. Про це повідомляє голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко. Постраждав один з волонтерів, машину якого було понівечено уламками снаряду. Також була пошкоджена одна з машин міської ради, в якій перебував директор «Дергачікомунсервісу» разом з представниками місцевої тероборони. Проте, за сьогоднішній день вдалося евакуювати з Руської Лозової близько 200 осіб, а всього з 29 квітня по 2 травня до Харкова евакуйовано приблизно 900 людей.
В’ячеслав Задоренко також розповів про ситуації в Дергачівському районі станом на 2 травня.
Окупанти не припиняють бомбити з артилерії наші населені пункти. Сьогодні під обстрілами знову опинились приватні будинки та цивільна інфраструктура у Дергачах, Безруках, Слатине, особливо важка ситуація у Руській Лозовій та Прудянці. Зафіксовану відповідними офіційними органами інформацію про постраждалих ми не отримували. Загалом за нинішніх обставин про наявність жертв у Прудянці та Руській Лозовій говорити складно.Козачолопанський, Токарівський, Проходівський старостати, а також Цупівка Прудянського округу, селище Питомник та село Нове Русько-Лозівського округу поки що контролюються окупантами, там відсутні світло і зв’язок, подекуди – газ. Гуманітарну роботу на цих територіях здійснювати неможливо, тому ми розраховуємо на Збройні сили України, які, я впевнений, обов’язково звільнять Дергачівщину.2 травня співробітники виконавчих органів, соціальних служб та волонтери надавали гуманітарну допомогу у Дергачах, Шовкоплясах, Ємцях, Семенівці, Безруках, Слатине, Прудянці і Руській Лозовій.Працівники Дергачікомунсервісу, служб побутового обслуговування населення та екстрених служб працюють у посиленому режимі:Протягом дня Дергачівський РЕМ відновив 8 пошкоджених зовнішніх електромереж міста, а також за локальними заявками підключив до електропостачання ще 6 об’єктів. Зараз у Дергачах відновлено електропостачання на 75%; роботи триватимуть далі у щоденному режимі.Зусиллями працівників газової служби відновлено газопостачання до 5 приватних будинків у Дергачах, а також до 2 багатоквартирних. Продовжуються ремонтні роботи газорозподільчої системи у Слатине, але через обстріли термін їх завершення спрогнозувати неможливо.