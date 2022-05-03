Українські війська відтіснили росіян на 40 км на схід від Харкова – Пентагон

Українська армія відтіснила російських окупантів на 40 км на схід від Харкова. Про це повідомив речник Міністерства оборони США Джон Кірбі.

За словами Кірбі, Харків продовжує зазнавати ударів російської авіації.

“Але українці за останні 24-48 години провели ефективну роботу, відтіснивши росіян ще далі. І їм вдалося відтіснити росіян приблизно на 40 кілометрів на схід від Харкова”, – сказав спікер Пентагона.

Як зазначив Кірбі, це гарний приклад жорсткого та грізного опору, який демонструють українські сили. Нагадаємо, що українські військові за декілька днів відновили контроль над частиною Дергачівської громади – селища Слатино, Бехруки, Прудянка, Руська Лозова, – звільнили Кутузовку та її околиці, Момотова та Старий Салтов. інформація про це вже з’явилась у соцмережах.

За інформацією Пентагона, російські сили на Донбасі, де відбувається основна частина бойових дій, страждають від поганого командування та управління, низького бойового духу та далеко не ідеальної логістики.

“Ми, як і раніше, бачимо мінімальний, у кращому разі, прогрес з боку росіян на Донбасі, – сказав Кірбі. – Вони не досягають запланованого прогресу, і цей прогрес нерівномірний і поступовий”.

За словами спікера, росіяни досягли незначних успіхів на схід від Ізюма та Попасної, додавши, що цей прогрес був млявим.

“Те, що ми побачили там, у Попасній, мало чим відрізняється від того, що ми бачили в інших населених пунктах Донбасу. [Росіяни] приходять, оголошують про перемогу, а потім відводять війська – українці повертають свої території. Таких “туди-сюди” було багато за останні пару днів”, – сказав Кірбі.

У Пентагоні зазначили, що російські сили, мабуть, бояться ризикувати та бояться жертв як у повітряній, так і у наземній війні.

Агентство Телевидения Новости