Жителям Харкова автоматично подовжать субсидії

Уряд схвалив рішення, яке забезпечує безперебійне призначення житлових субсидій та пільг, у тому числі автоматичне перепризначення у регіонах, де органи соцзахисту не працюють через активні бойові дії.

Як повідомили у Департаменті соціальної політики, місто Харків входить до переліку цих регіонів.Субсидії на неопалювальний період буде призначати Міністерство соціальної політики України без участі управлінь соціального захисту населення міста Харкова. Для цього використовуватимуться дані Інформаційно-обчислювального центру Мінсоцполітики. У департаменті зазначили, що людям з регіонів, де ведуться бойові дії, субсидію призначать з початку сезону, незалежно від того, у якому місяці сезону вони звернулись за призначенням.

«Отримувачам субсидій з територій, де ведуться бойові дії, дозволили не інформувати про обставини, які впливають на призначення та розмір субсидії протягом воєнного стану. Але при цьому вони зобов’язані поінформувати про такі обставини протягом першого місяця після скасування воєнного стану», – повідомили у департаменті.

Агентство Телевидения Новости