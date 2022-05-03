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Чому вибухають бази та склади в рф. Відповідь Зеленського

Чому вибухають бази та склади в рф. Відповідь Зеленського

Зеленський відповів на питання щодо військових операцій ЗСУ в тилу ворога

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна проводить військові операції в межах своїх кордонів, а про будь-які дії на території ворога йому нічого не відомо.

Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістом грецького суспільного мовника ΕRΤ.

“Якщо брати тимчасово окуповані території України, то я вважаю, що ми маємо повне право проводити ті чи інші кроки на нашій землі. Все в рамках міжнародно визнаних кордонів. Інші дії мені невідомі”, — наголосив президент України.

Агентство Телевидения Новости

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