В Харкові встановлені додаткові перешкоди на дорогах

Патрульна поліція повідомляє про встановлення на дорогах міста Харкова додаткових перешкод, які позначені відповідними знаками та попереджувальними стрічками.

«Будьте пильними та обачними, неухильно дотримуйтесь встановленої та безпечної швидкості руху, правил маневрування, безпечної дистанції та інтервалу. У разі погіршення видимості на дорозі зменшуйте швидкість та слідкуйте за справністю зовнішніх світлових приладів».

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