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Поліцейські Харкова розшукали батьків загубленої дитини
Сьогодні о 08:50 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Оренбурзькій виявили малолітню дитину – 4-рирічна дівчинка гуляла неподалік будинку. Дорослих поруч не було.
Працівники ювенальної превенції ХРУП № 1 оперативно встановили батьків дитини та повернули її додому.
Жінка пояснила, що знаходилась на кухні та не помітила, як донька вийшла за двері.
Поліцейські провели з батьками профілактичну бесіду та закликали приділяти більше уваги безпеці дитини.