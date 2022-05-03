Поліцейські Харкова розшукали батьків загубленої дитини

Сьогодні о 08:50 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Оренбурзькій виявили малолітню дитину – 4-рирічна дівчинка гуляла неподалік будинку. Дорослих поруч не було.

Працівники ювенальної превенції ХРУП № 1 оперативно встановили батьків дитини та повернули її додому.

Жінка пояснила, що знаходилась на кухні та не помітила, як донька вийшла за двері.

Поліцейські провели з батьками профілактичну бесіду та закликали приділяти більше уваги безпеці дитини.

Агентство Телевидения Новости