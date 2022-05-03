На Закарпатті харків’янин сприяв виготовленню фейкових довідок про непридатність до військової служби

20 тисяч доларів за можливість незаконно перетнути кордон під час воєнного стану – на Закарпатті викрито харків’янина.

За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури викрито і затримано 38-річного харків’янина в межах кримінального провадження щодо незаконного переправлення через кордон громадян України призовного віку за грошову винагороду (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, громадянин налагодив схему одержання коштів за організацію переправлення чоловіків за кордон в обхід обмежень, встановлених у зв‘язку з військовим станом у державі. Він сприяв ухилянтам в одержанні медичних довідок про непридатність до проходження військової служби. В подальшому, на підставі цих документів, громадяни могли перетнути держкордон через офіційні пункти пропуску. Спробу одного з «клієнтів» виїхати таким чином припинено вчора на пункті пропуску «Вилок».

Правоохоронці затримали і основного фігуранта злочину у місті Виноградів. У автомобілі «Mercedes-Benz G63», на якому він пересувався, знайшли та вилучили 20 тисяч доларів, що призначалися як оплата за виготовлення і передачу фальсифікованих документів, і близько 7 тисяч євро. За місцем проживання чоловіка в Берегівському районі також проведено обшук, виявлено грошові кошти в сумі 40 тисяч доларів, електронну техніку, флеш-носії, мобільні телефони, а також печатки.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Викриття злочину здійснено прокурорами спільно зі співробітниками відділу міграційної поліції та слідчими відділу Ужгородського райуправління поліції ГУ НП в Закарпатській області за оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР.

Агентство Телевидения Новости