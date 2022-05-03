9 травня більше не день перемоги. Рішення Верховної Ради

Рада проголосувала за перенесення святкування Дня перемоги на 8 травня.

“За” проголосували 290 народних депутатів. Закон набуває чинності з дня його публікації. Офіційно 8 травня тепер називатиметься Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Крім прийняття закону про перенесення святкування Дня перемоги, нардепи успішно проголосували за 6 законів та постанов:

про приєднання України до Конвенції про транскоридорний вплив промислових аварій – 317 голосів;про ратифікацію Угоди між Україною, ЄС та Європейським співтовариством з атомної енергії (йдеться про продовження програми “Горизонт Європа”) – 327 голосів;за звернення ВРУ до Палати представників та Сенату Конгресу США щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму – 344 голоси;допуск роботи Міжнародного кримінального суду в Україну (за основу);надання людям, які постраждали від війни, права на безкоштовну правову допомогу – 335 голосів;

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