Через обстріли Дергачівська ОТГ залишилась без газу

Внаслідок ворожого обстрілу серйозно пошкоджено магістральний газогін високого тиску УМГ «Харківтрансгаз». Через це повністю припинено газопостачання у місті Дергачі та населених пунктах Дергачівської громади, повідомили в ОТГ

Ми просимо вас ПЕРЕКРИТИ КРАНИ ПОДАЧІ ГАЗУ ДО ДОМОВОЛОДІНЬ для можливості здійснення діагностики системи та з метою запобігання виникненню нових аварійних ситуацій, йдеться в повідомленні

Оскільки на цих територіях спостерігаються проблеми зі зв’язком, просимо усіма можливими способами донести цю інформацію до ваших рідних і близьких, які зараз проживають на території Дергачівщини.

Ремонтні роботи на об’єкті розпочнуться відразу за настання сприятливих умов: відсутності обстрілів та бойових дій, а також за технічної спроможності. Наразі спланувати терміни відновлення газопостачання неможливо

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