Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:51
Просмотров: 116

П’ять найпідступніших ворожих боєприпасів за рейтингом піротехніків ДСНС

П’ять найпідступніших ворожих боєприпасів за рейтингом піротехніків ДСНС

Спеціалісти з вибухонебезпечних предметів ДСНС назвали п’ять найпідступніших боєприпасів, які використовують окупанти.

1. Касетні елементи. Використовуються у боєприпасах систем залпового вогню. Порада: не підходьте та не чіпайте!

2. Касетні боєприпаси ПФМ (пелюстка).  Непомітні, через малі розміри. Особливо небезпечні для дітей, приваблюють їх незвичною формою метелика.  Порада: дивіться під ноги, розкажіть про небезпеку дітям!

3. Фугасні протипіхотні міни ПМН, ПМН2 натискної дії. Мають невеликі розміри. Порада: дивіться під ноги та не чіпайте!

4. Протипіхотні міни ОЗМ 72, ПОМ 2. Встановлюються на розтяжках. Коли людина перетинає дріт, вистрибують та вибухають. Будьте особливо уважні в місцях, де перебував окупант та поблизу бойових дій. Помітили – викликайте піротехніків!

5. Сучасна протипіхотна міна ПОМ 3. Має сейсмічний датчик цілі. На відстані розпізнає кроки людини, потім «вистрибує» на висоту близько одного метра та вибухає. Порада: не виходьте за межі розмінованих територій!

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 