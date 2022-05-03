Через обстріли в Харкові водночас спалахнули кілька пожеж (відео)

Сьогодні вдень внаслідок ворожих обстрілів сталося декілька пожеж в центральній частині Харкова. Горіли гаражі, об’єкти торгівлі, а також дерев’яні конструкції дитячих атракціонів на території міського парку відпочинку.

Для ліквідації загорянь було залучено 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 40 чоловік особового складу ДСНС. Усі пожежі вдалось повністю приборкати о 14:27. За попередніми даними, одна жінка отримала осколкові поранення.

Агентство Телевидения Новости