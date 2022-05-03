Двоє людей отримали травми внаслідок обстрілу центра Харкова

Сьогодні окупанти з реактивних систем залпового вогню обстріляли Шевченківський та Київський райони Харкова.

Внаслідок обстрілу отримав поранення 46-річний чоловік та 43-річна жінка.

Пошкоджено центральний парк Харкова, магазини. Крім того, внаслідок обстрілу відбулось загоряння двох гаражних боксів – пошкоджено дві автівки.

Огляд місця події проводили слідчі Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, Управління СБУ в Харківській області, прокурори Харківської обласної прокуратури спільно зі спеціалістами-вибухотехніками.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости