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Двоє людей отримали травми внаслідок обстрілу центра Харкова

Двоє людей отримали травми внаслідок обстрілу центра Харкова

Сьогодні окупанти з реактивних систем залпового вогню обстріляли Шевченківський та Київський райони Харкова.

Внаслідок обстрілу отримав поранення 46-річний чоловік та 43-річна жінка.

Пошкоджено центральний парк Харкова, магазини. Крім того, внаслідок обстрілу відбулось загоряння двох гаражних боксів – пошкоджено дві автівки.

Огляд місця події проводили слідчі Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, Управління СБУ в Харківській області, прокурори Харківської обласної прокуратури спільно зі спеціалістами-вибухотехніками.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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