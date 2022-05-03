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Двоє людей постраждали внаслідок обстрілу Богодухівського району

Двоє людей постраждали внаслідок обстрілу Богодухівського району

Сьогодні окупанти здійснили артилерійський обстріл смт Золочів Богодухівського району.

Внаслідок обстрілу отримали поранення двоє мирних мешканців. 25 житлових будинків пошкоджено, повідомили в прокуратурі Харківської області.

Також російські окупанти обстріляли села Уди та Одноробівка у Богодухівському районі, що призвело до руйнування низки житлових будинків.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюється слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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