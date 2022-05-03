Двоє людей постраждали внаслідок обстрілу Богодухівського району

Сьогодні окупанти здійснили артилерійський обстріл смт Золочів Богодухівського району.

Внаслідок обстрілу отримали поранення двоє мирних мешканців. 25 житлових будинків пошкоджено, повідомили в прокуратурі Харківської області.

Також російські окупанти обстріляли села Уди та Одноробівка у Богодухівському районі, що призвело до руйнування низки житлових будинків.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюється слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости