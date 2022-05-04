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На Харківщині ЗСУ розбили логістичну колону окупантів та радіолокаційну станцію для наведення ракет

На Харківщині ЗСУ розбили логістичну колону окупантів та радіолокаційну станцію для наведення ракет

Напередодні у селищі Веселе Харківської області українські захисники атакували російську колону постачання з великою кількістю боєприпасів.

Знищення окупантів сталося за 20 км від Ізюма на території, яку окупанти вважали своїм тилом. Відео опублікував волонтер Роман Донік.

Крім боєприпасів колона забезпечення перевозила пальне – воно призначалося підрозділам, що ведуть наступ у напрямку Слов’янська. Бензовози росіян також знищені.

Також в смузі ОУВ «Слобода» артилеристами знищено РЛС 9С36 (радіолокаційна станція підсвічування цілей і наведення ракет ЗРК 9К317 «Бук-М2»).

Крім цього на Харківщині втрати ворога: танки – 2; БМП-6; БТР-1; автотранспорт – 30; окупанти – 42 шт.

Агентство Телевидения Новости

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