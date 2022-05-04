Борова в окупації: загарбники готуються святкувати 9 травня

Станом на 4 травня 2022 року Борівська селищна територіальна громада залишається тимчасово окупованою російськими військовими.

Кількість живої сили противника та ворожої техніки на території громади щодня змінюється, одні підрозділи заходять, інші виходять у напрямку Донецької області. Найбільше їх зосереджується у південно-східній та східній частинах громади. Населені пункти в цій місцевості наразі є найнебезпечнішими для мирних жителів.

Бойові дії на території громади наразі не ведуться. Борівчани, які залишили домівки у зв’язку з окупацією, прагнуть повернутися додому. Але наголошуємо, що до повної деокупації краю та розмінування територій робити це вкрай небезпечно, наголошують в Борівській селищній раді.

Громада вже третій тиждень залишається без електрики. Немає мобільного зв’язку, інтернету, відсутня можливість зняти готівку чи розрахуватися карткою. У деяких населених пунктах відсутнє також газопостачання. Вода подається не скрізь і за графіком. Працюють кілька продуктових магазинів та аптек. Асортимент товарів дуже обмежений.

Борівська центральна лікарня працює, але відчуває гостру нестачу ліків, зокрема, для нормалізації тиску та лікування серцево-судинних захворювань. Запис на отримання інсуліну ведеться і інсулінозалежні пацієнти можуть отримати життєво необхідні ліки з запасу, створеного до окупації. В лікарні також відсутнє водопостачання та водовідведення.

Жителі громади їздять по продукти та ліки до Куп’янська, Сватового та Старобільська. Однак у цих окупованих населених пунктах також є проблеми з наявністю медичних препаратів.

За свідченнями тих, хто відвідує Сватове, там наповну триває впровадження порядків так званої «ЛНР»: вводяться в обіг російські рублі, проголошуються «лнрівські свята», як то день «республіки» 12 травня, мобільний зв’язок працює через оператора самопроголошеної респубніки «Лугаком». В місті також готуються масові заходи до 9 травня з постановочними телезйомками, також поширюються популістські новини про підтримку ветеранів.

За наявною інформацією, подібні заходи окупанти хочуть організувати і в Боровій та найбільших селах. Просимо застерегти своїх рідних, які залишилися в окупації, від участі в масових заходах, мета яких – на камеру продемонструвати радість і вдячність мешканців громади російським загарбникам та ностальгію за СРСР.

Агентство Телевидения Новости