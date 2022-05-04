«Трамваїв у Харкові більше немає», – мерія

З приводу демонтажу трамвайних колій на узвозі Весніна – коментар спікера Харківської міської ради Юрія Сидоренко:

«Завдяки зусиллям немитих мисливців за унітазами та ношеною жіночою білизною трамваїв у Харкові більше немає. Знищено підстанції, які забезпечували їхню роботу. Зруйновані депо. Це перше.

Друге. Реконструкція спуску Весніна з розширенням проїжджої частини була запланована давно і початок робіт стояло у планах на березень цього року. Але тут прийшов брудний російський солдат і терміни трохи посунулися. Проте війна не привід відмовлятися від планів покращення транспортної інфраструктури Харкова. І, як би дивно це не звучало, зараз, коли машин у місті майже немає, реконструкція, що почалася, завдасть мінімум незручності тим городянам, хто залишився в Харкові.

Після війни півтора-два місяці піде лише на підготовку до запуску метрополітену. Скажу й те, що завдяки «зусиллям» окупантів будуть складнощі із Салтівською гілкою – вона поїде набагато пізніше за решту двох.

Мер Харкова Ігор Терехов зараз разом зі спеціалістами працює над оптимізацією маршрутів громадського транспорту, що насамперед стосується можливості доставки жителів Салтівки до центру, на Жуки та Олексіївку. Велику роль у цьому найближчим місяцем гратиме і організація руху зі спуску Весніна, яка з’єднує центр міста із Салтівкою. Одна з основних ідей цієї оптимізації – пріоритет громадського транспорту, його екологічність та зручність для харків’ян та нова географія маршрутів. Десь на зміну трамваю прийде тролейбус, десь муніципальні автобуси».

Агентство Телевидения Новости