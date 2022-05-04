Війська Путіна прорвалися на “Азовсталь”

Мер Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі національного телемарафону повідомив, що сьогодні рашистам удалося прорватися на територію заводу “Азовсталь”. Варто зазначити, що там все ще перебувають українські військові та мирні громадяни. Зараз на території заводу точаться важкі бої, наші герої продовжують боротися.

Варто відзначити, що захисники Маріупол вже два місяці борються у повній блокаді – практично без зброї та їжі. На даний момент, вони перестали виходити на зв’язок.

Кремлю потрібен Маріуполь саме до 9 травня – тут планують провести парад перемоги. Зараз, судячи з фотографій, розміщених у пабликах, спішно прибирають трупи з центральної вулиці і важкою технікою розгрібають завали бомбардувань

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