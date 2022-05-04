Евакуація зі Старого Салтова до Харкова поки не можлива: ідуть бої

В’їхати або виїхати зі Старого Салтова до Харкова небезпечно через постійні обстріли з боку російських окупантів.

Про це Суспільному 4 травня сказав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Питання щодо підконтрольності Збройним силам України тих чи інших населених пунктів на Харківщині голова ОВА не коментує. Це питання — у компетенції військових, слід чекати інформації від Генерального штабу ЗСУ, пояснює Синєгубов. Щодо евакуації — безпечного проїзду у бік Старого Салтова нині немає.

“Не можна проїхати. Якщо можна буде проїхати, ми обов’язково про це повідомимо. Зараз у нас люди питають і про Старий Салтів. Не можна поки що проїхати, тому що там ідуть обстріли”, — відповів голова ОВА.

“Ми не посилаємо туди організовано евакуаційні автобуси. Ми планували — на вчора, на сьогодні, однак, та військова обстановка, яку ми наразі маємо, не дозволяє нам це зробити”, — сказав Синєгубов.

Навколо населених пунктів у бік Старого Салтова тривають бої.

“Звільнити населений пункт — це 30%. 70% — наші хлопці його намагаються втримати і закріпити там свої позиції. Ми зараз не можемо говорити, це наш населений пункт чи ні”, — сказав Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости