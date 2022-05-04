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У Харкові через обстріли згорів автопарк

У Харкові через обстріли згорів автопарк

Про це повідомили у ГУ ДСНС в Харьківській області

Вранці 4 травня внаслідок ворожих обстрілів сталося декілька пожеж у Київському районі міста Харкова.

Горіли житловий будинок, гаражі, господарчі споруди, а також 5 легковиків та 10 автобусів. Для ліквідації загорянь було залучено 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 чоловік особового складу ДСНС. Усі пожежі вдалось повністю приборкати о 13:20. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости

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