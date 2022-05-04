Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:39
Просмотров: 56

Харківські комунальники разом з ДСНС готують до ремонту пошкоджені дахи

Харківські комунальники разом з ДСНС готують до ремонту пошкоджені дахи

Сьогодні співробітники ДСНС спільно з працівниками комунальної служби КП «Харківжитлобуд» проводили аварійно-рятувальні роботи у чотириповерхових житлових будинках Індустріального району Харкова, які нещодавно зазнали серйозних руйнацій.

На аварійно-рятувальних роботах було задіяно важку спецтехніку. Співробітники ДСНС та комунальники розбирали завали на поверхах, сходових клітинах та на дахах.

Як повідомили в Харківській міській раді, таким чином готують до ремонту зруйновані ворожими обстрілами дахи. Зокрема, сьогодні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій спільно з робітниками КП «Харківжитлобуд» демонтували аварійні конструкції на будинку на вул. Миру.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 