Харківські комунальники разом з ДСНС готують до ремонту пошкоджені дахи

Сьогодні співробітники ДСНС спільно з працівниками комунальної служби КП «Харківжитлобуд» проводили аварійно-рятувальні роботи у чотириповерхових житлових будинках Індустріального району Харкова, які нещодавно зазнали серйозних руйнацій.

На аварійно-рятувальних роботах було задіяно важку спецтехніку. Співробітники ДСНС та комунальники розбирали завали на поверхах, сходових клітинах та на дахах.

Як повідомили в Харківській міській раді, таким чином готують до ремонту зруйновані ворожими обстрілами дахи. Зокрема, сьогодні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій спільно з робітниками КП «Харківжитлобуд» демонтували аварійні конструкції на будинку на вул. Миру.

Агентство Телевидения Новости