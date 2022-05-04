Килимове бомбардування парку Горького (відео)

В харківській міській раді оприлюднили відео килимового бомбардування парку Горького.

Нагадаємо, напередодні окупанти обстріляли центральну частину Харкова, внаслідок чого сталося декілька пожеж. Горіли гаражі, об’єкти торгівлі, а також дерев’яні конструкції дитячих атракціонів на території міського парку відпочинку.

Для ліквідації загорянь було залучено 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 40 чоловік особового складу ДСНС. Як повідомили в прокуратурі Харківської області, внаслідок під час обстрілів отримали поранення 46-річний чоловік та 43-річна жінка.

Агентство Телевидения Новости