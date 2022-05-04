На території Бєлгородської області поряд з кордоном окупанти зібрали 40 ударних і транспортних вертольотів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 4 травня. 70 доба війни.

Противник продовжує ведення наступальних дій у Східній операційній зоні.

Ворог активізував завдання ракетно-бомбових ударів з метою руйнування транспортної інфраструктури України.

На Слобожанському напрямку діє угруповання противника у складі окремих підрозділів 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів. Тривають авіаційні удари та артобстріли по місту Харкову. Російські окупанти у Валуйському районі Бєлгородської області здійснили розгортання допоміжного пункту управління 36-ї загальновійськової армії Східного воєнного округу.

У рамках посилення угруповання військ на зазначеному напрямку ворог здійснює переміщення особового складу з території Бєлгородської області.

На Ізюмському напрямку противник намагається перехопити ініціативу та проводить наступальні дії у напрямку Ізюм – Барвінкове. З цією метою ворог здійснює артилерійські обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Грушуваха, Нова Дмитрівка та Курулька.

Крім того, противник зосередив до 40 одиниць ударних і транспортних вертольотів Мі-24 та Мі-8 на території Бєлгородської області у безпосередній близькості до державного кордону України.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в добовому зведенні Генштабу ЗСУ.

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