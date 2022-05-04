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Медики харківської «швидкої допомоги» отримали 5 спецавтомобілів

Медики харківської «швидкої допомоги» отримали 5 спецавтомобілів

Авто екстреної медичної допомоги, а також спеціальне обладнання для порятунку людей передали організації з Німеччини, Литви та благодійних фондів України «Вільна країна», «Центр громадських ініціатив» та «Відродження України».

Автомобілі в умовах війни – це одна із першочергових потреб. Разом зі «швидкою» від Благодійного товариства АВО міста Оденталь-Кюртен (Німеччина) надійшло спеціальне обладнання для порятунку людей – його передали підрозділам ДСНС області.

«Дякую усім, хто долучається та підтримує наших медиків, які щодня рятують людські життя! Це вагомий внесок в нашу спільну перемогу», зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.  

Агентство Телевидения Новости

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