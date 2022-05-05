Пожежі через обстріли та розбирання завалів. Доба від ДСНС

За добу з 04 по 05 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 18 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 12, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 7, пожеж, що сталися з інших причин, — 5; також 4 рази для проведення аварійно-рятувальних робіт, 2 — для надання допомоги населенню та ліквідації наслідків ДТП.

Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 7 виїздів на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Так, рятувальники виїздили на гасіння пожеж приватних будинків, гаражів, автомобілів та інше.

Пожежі сталися: у Київському (5) районі Харкова, а також Харківському (1) та Богодухівському (1) районах області.Також протягом доби проводились аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у зруйнованих об’єктах Московського, Холодногірського та Індустріального районів міста Харкова.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби здійснено 55 залучень для знешкодження ворожих боєприпасів.Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!

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