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Під Ізюмом загинув відомий журналіст

Під Ізюмом загинув відомий журналіст

Внаслідок російських обстрілів загинув український журналіст Олександр Махов.Про це повідомила Українська правда.

Олександр багато років працював на каналах «Україна» та «Україна24» і висвітлював події на передовій. Олександр служив у Збройних силах України. Під час роботи, Махов був єдиним журналістом, який перебував на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя.Олександр називав «невеликою відпусткою» відрядження на Антарктиду в перерві між роботою на фронті.

24 лютого, в день нападу Росії на Україну, Махов написав, що йде воювати.

28 квітня Махов повідомив, що дістав поранення, а вчора обстрів став смертельним

Агентство Телевидения Новости

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