Під Ізюмом загинув відомий журналіст

Внаслідок російських обстрілів загинув український журналіст Олександр Махов.Про це повідомила Українська правда.

Олександр багато років працював на каналах «Україна» та «Україна24» і висвітлював події на передовій. Олександр служив у Збройних силах України. Під час роботи, Махов був єдиним журналістом, який перебував на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя.Олександр називав «невеликою відпусткою» відрядження на Антарктиду в перерві між роботою на фронті.

24 лютого, в день нападу Росії на Україну, Махов написав, що йде воювати.

28 квітня Махов повідомив, що дістав поранення, а вчора обстрів став смертельним

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