В «Дії» оновлюється послуга для внутрішньо переміщених осіб

Команда Міністерства цифрової трансформації України працює над тим, щоб внести технічні зміни в послугу для внутрішньо переміщених осіб у додатку «Дія».

Як повідомили у Центрі надання адміністративних послуг, це необхідно, щоб усе відповідало оновленій постанові Кабінету Міністрів України: https://bit.ly/3OOhs8a.За інформацією Мінцифри, як тільки оновлення завершиться, громадяни знову зможуть подати заяву про виплати та довідку ВПО.«Якщо ви вже подали заяву в «Дії», то її опрацює Міністерство соціальної політики, і після рішення структурного підрозділу соціального захисту населення за новим місцем проживання ви отримаєте довідку ВПО в «Дії» та виплату на картку», – зазначили у ЦНАП.

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