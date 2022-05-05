Понад дві тисячі волонтерів записалися на роботи з відновлення Харкова

До ініціативи «Відновимо Харків разом» вже долучилися 2 424 волонтери з різних районів Харкова.

Як повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства, для оперативної роботи у місті створили дев’ять районних осередків волонтерів. Вони допомагають комунальникам розбирати завали, прибирати сміття, ремонтувати будинки та майданчики.У департаменті зазначили, що про ініціативу оголосили 9 березня, а через 10 днів її вже почали реалізовувати. За цей час роботи провели на 128 локаціях загальною площею більше 64 га, зібрали і вивезли близько 2,9 тис. куб. м сміття. У прибиранні було задіяно близько 1,4 тис. волонтерів і 87 одиниць спецтехніки.

Усі, хто бажає допомогти відновлювати рідне місто, може записатися, перейшовши за одним з двох посилань: https://cutt.ly/QAICUV7 (гугл-форма) та https://renovate-kharkiv.com/ (сайт). Після цього з вами зв’яжеться координатор. Для уточнення організаційних питань та надання конструктивних пропозицій можна зв’язатися з @Inna_Koordinator та @Oleksandra_Kapinus у «Telegram».

Агентство Телевидения Новости