Кінець кредитним канікулам: що зміниться від 1 червня у «ПриватБанку»

Від 1 березня 2022 року до 1 червня «ПриватБанк» як багато інших банків запровадив кредитні канікули для фізичних осіб за всіма кредитними картками.

Кредитні канікули надавали право клієнтам не вносити обов’язковий мінімальний платіж, банк не штрафував за прострочені платежі. Від 1 квітня «ПриватБанк» частково повернув деякі тарифи, знизивши їх порівняно з довоєнним рівнем. Так, встановлено пільговий розмір кредитної ставки вдвічі менший ніж до війни – на рівні 1,7%. Проценти нараховуються у квітні, і у травні, але до 1 червня погашення платежу не буде обов’язковим.

Від 1 червня 2022 року «ПриватБанк» повертає обов’язковий щомісячний платіж за користування кредитними коштами для клієнтів. Про це пише ТСН із посиланням на пресслужбу банку.

«…Якщо у вас зараз труднощі, до кінця травня можете не вносити обов’язковий платіж. Але якщо поповните «кредитку», ми будемо вам дуже вдячні. З червня ж обов’язковий платіж повернеться. А про умови користування коштами у червні ми повідомимо окремо», – така інформація оприлюднена в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости