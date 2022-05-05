ЗСУ пішли у контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках

Українські захисники перейшли від оборонної операції до контрнаступних дій на Харківському та Ізюмському напрямах. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час розмови з головою об’єднаного комітету керівників штабів США генералом Марком Міллі, пише портал «Коментарі».

Валерій Залужний розповів, що він у розмові зі своїм американським колегою поінформував американських партнерів, як справи на фронті. Зокрема, було наголошено, що ворог перекинув основні свої війська на Луганський напрямок. Саме тому котрий день поспіль точаться запеклі бої в районі населених пунктів Попасна, Кремінна та Торське.

Ворог намагається втриматися на зайнятих позиціях та наступати. ЗСУ продовжують виконувати оборонну операцію, не даючи противнику просунутися вперед.

За словами Головнокомандувача ЗСУ, кардинально інакше виглядає ситуація на Слобожанському напрямку. На Харківському та Ізюмському напрямках українська армія не лише стримує атаки супротивника, а й переходить у контрнаступ, вибиваючи ворога з раніше зайнятих територій.

Агентство Телевидения Новости