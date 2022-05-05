На дорогах знову працюватимуть камери автофіксації – МВС

На дорогах України найближчими днями відновлять роботу камери автоматичної фіксації швидкості та порушень правил дорожнього руху.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у ефірі телемарафону, повідомляє портал «Слово і Діло».

«Через кілька днів ми вже запустимо камери автоматичної фіксації перевищення швидкості, тому що це одна з найбільших причин ДТП, які трапляються і які спричиняють загибель та травмування багатьох людей», – сказав Монастирський.

За його словами, таке рішення ухвалено через смертельну аварію в Рівненській області з великою кількістю жертв. Глава МВС зазначив, що ця ДТП стала наймасштабнішою за останні кілька років.

«На жаль, ми можемо озвучити 26 загиблих та 12 поранених, які перебувають на межі життя та смерті. Тобто кількість загиблих може зрости», – повідомив він.

Голова МВС уточнив, що аварію спровокував водій Mercedes-Benz Vito, який під час обгону на зустрічній смузі врізався в бензовоз, після чого він зіткнувся з пасажирським автобусом, у якому було 35 пасажирів. Далі стався вибух, і люди загинули практично миттєво.

Нагадаємо, у лютому цього року на дорогах запрацювали 24 нові камери відеофіксації.

В Україні за рік роботи системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху бюджет отримав 500 млн. гривень.

Агентство Телевидения Новости