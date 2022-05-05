У Фельдман екопарку загинув 15-річний підліток

Сьогодні у Харкові в екопарку Фельдмана під обстріл потрапили працівники та волонтери, які намагалися евакуювати тварин. Внаслідок цього загинув 15-річний підліток.

Про це повідомив власник екопарку Олександр Фельдман.

“Під час евакуації африканських буйволів з Фельдман Екопарк під обстріл потрапила команда наших співробітників та волонтерів. Одна людина загинула. Двоє людей отримали тяжкі поранення. За їхнє життя борються лікарі. Загиблому хлопцеві було лише 15 років. Він допомагав батькам у годівлі та евакуації тварин” , – повідомив Фельдман.

Він зазначив, що з початку російської агресії загинуло 6 працівників та волонтерів екопарку.

Агентство Телевидения Новости