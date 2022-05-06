Через обстріли на Салтівці згорило майже три десятки гаражів за добу

Загалом за добу рятувальники здійснили 37 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 29, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 13, пожеж, що сталися з інших причин, — 16; також 1 раз для проведення аварійно-рятувальних робіт, 3 — для надання допомоги населенню, 4 — інші виїзди.

Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 13 виїздів на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Так, рятувальники виїздили на гасіння пожеж багатоповерхових та приватних будинків, господарчих будівель, гаражів, тощо. Пожежі сталися: у Київському (6), Московському (4) та Шевченківському (1) районах Харкова, а також Харківському (1) та Богодухівському (1) районах області.

Найбільша з цих пожеж сталася об 11:50 у гаражному кооперативі на Салтівці Московського району міста Харкова, де горіли 27 гаражів та 3 автівки на площі понад 800 кв.м. Силами 7 оперативних підрозділів ДСНС вогонь був приборканий о 13:50.

Одна з пожеж, що сталась з причини порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, спричинила травмування жінки похилого віку. Подія сталась о 20:45 у селі Покотилівка Височанської громади. Горів будинок на 2-х господарів на площі 120 кв.м. З вогнем до 23:40 боролись 3 пожежні розрахунки. Господарка однієї з частин будинку, 1940 року народження, отримала не значні опіки обличчя та від госпіталізації відмовилась.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби здійснено 55 залучень для знешкодження ворожих боєприпасів, ліквідовано 95 ворожих боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости