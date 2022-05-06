Міноборони рф анонсувало обстріл харківської кардіології

Паблик міноборони рф оприлюднив повідомлення, що на території харківської лікарні№8, за їх даними розташовані артпозиції та склад боєприпасів. Військові об’єкти рашісти розгледіли й в лікарнях Одеси та Сєверодонецька.

ВСУ не використовує цивільні об’єкти, тем більші лікарні для своїх позиції. А ось ворог вже не вперше розповсюджує фейки щодо розташування українських підрозділів у лікарнях, щоб нанести ракетні удари.

Нагадаємо, так саме у Маріуполі були скинуті бомби на пологовий будинок, де словами рф знаходились військові, але як побачила світова спільнота удар був нанесений по жінкам та немовлятам.

Агентство Телевидения Новости