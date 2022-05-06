Наслідки обстрілу Епіцентру

Рашісти обстріляли Епіцентр на Олексіївці. Про наслідки руйнувань повідомов начальник слідчого управління Сергій Болвінов:

Рашисти обстріляли нещодавно відбудований магазин будівельних матеріалів. Як ми бачимо по фото – влучення прямісєнько у військовий об’єкт, який ховався посеред торгової зали, поряд з туалетним папером та чистячими засобами. Фіксуємо. Збираємо докази. Вони відповідатимуть за всі свої злочини!, – написав він в повідомленні.

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