Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:40
Просмотров: 109

Харківського студента засуджено на 2 роки за підтримку російської агресії

Харківського студента засуджено на 2 роки за підтримку російської агресії

Студент з Харкова, який через війну тимчасово мешкав у Кропивницькому, в  месенджері викладав матеріали: «За росію», «Смерть хохлам», «Коли запишусь в рос.армію» та інші. Колаборанта засуджено до 2 років. Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура.

Загалом, за публічного обвинувачення Кіровоградської обласної прокуратури оголошено обвинувальні вироки (від 2 до 5 років) відносно 5 осіб, яких визнано винними та  засуджено за  колабораційну діяльність, спрямовану проти України в інтересах російської федерації (ч. 2 ст. 109 та ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Прокурорами у ході судових слухань повністю доведено вину  обвинувачених в інкримінованих злочинах. Зокрема, засуджені розповсюджували антиукраїнську інформацію у соціальних мережах, відкрито засуджували дії української армії та влади, закликали армію РФ до захоплення України,  насильницьку зміну конституційного ладу, повалення державної влади та відкрито  й всебічно  підтримували й виправдовували військову агресію російської федерації.

Робота правоохоронних органів із виявлення та припинення колабораційної діяльності триває.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 