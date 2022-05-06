Харківського студента засуджено на 2 роки за підтримку російської агресії

Студент з Харкова, який через війну тимчасово мешкав у Кропивницькому, в месенджері викладав матеріали: «За росію», «Смерть хохлам», «Коли запишусь в рос.армію» та інші. Колаборанта засуджено до 2 років. Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура.

Загалом, за публічного обвинувачення Кіровоградської обласної прокуратури оголошено обвинувальні вироки (від 2 до 5 років) відносно 5 осіб, яких визнано винними та засуджено за колабораційну діяльність, спрямовану проти України в інтересах російської федерації (ч. 2 ст. 109 та ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Прокурорами у ході судових слухань повністю доведено вину обвинувачених в інкримінованих злочинах. Зокрема, засуджені розповсюджували антиукраїнську інформацію у соціальних мережах, відкрито засуджували дії української армії та влади, закликали армію РФ до захоплення України, насильницьку зміну конституційного ладу, повалення державної влади та відкрито й всебічно підтримували й виправдовували військову агресію російської федерації.

Робота правоохоронних органів із виявлення та припинення колабораційної діяльності триває.

Агентство Телевидения Новости