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У Харкові з продажу вилучено 16 тисяч пачок контрафактних цигарок

У Харкові з продажу вилучено 16 тисяч пачок контрафактних цигарок

В Харкові група осіб через торгові точки на території міських ринків здійснювала незаконну реалізацію тютюнових виробів без марок акцизного податку.

5 травня 2022 року за процесуального керівництва обласної прокуратури слідчими Слідчого управління ГУНП в Харківській області проведено п’ять оглядів місць незаконного продажу цигарок.

Під час проведених оглядів слідчими виявлено та вилучено понад 16 000 пачок цигарок, повідомляє прокуратура Харківської області. В ГУНП уточнили вартість вилученого товару – близько мільйона гривень.

Харківською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного придбання та збуту тютюнових виробів (ч. 1 ст. 204 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі Слідчого управління ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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