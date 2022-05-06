Харківські депутати вирішать долю регіону

Для цього найближчим часом будуть скликани сесії облради та міськради.

Обласна сесія була призначена на 24 лютого, але через напад рф, не відбулася. Тому сесія пройде лише зараз й у режимі відеоконференції – будівля ХОДА часткова зруйнована через влучання ракети.

Голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко повідомила, що пленарне засідання чергової XI сесії VIII скликання, яке було заплановане на 24 лютого, буде проведене у форматі відео конференції найближчим часом.

“Я хочу, щоб депутати ухвалили рішення про те, що вони за територіальну цілісність Харківської області, що вони підтримують Україну і що Росія є агресором. У нас уже є регіони, які такі сесії проводили, це Херсон, Миколаїв, щоб агресор бачив, воюючи і намагаючись захопити нашу область, жоден депутат, маючи на це надію, не вступить із ними у співпрацю”, — пояснила Єгорова-Луценко.

Окрім територіальної цілісності, на сесії планують внести зміни до рішення облради, які дозволять розглядати у дистанційному режимі більше питань. Сьогодні перелік питань для онлайн-сесії обмежени

«Ми вдячні всім установам, які погодилися на наш запит надати приміщення для роботи депутатського корпусу та виконавчого апарату обласної ради після руйнування Будинку рад. Але питання безпеки мають найбільший пріоритет. Тож Харківська обласна рада продовжує працювати у дистанційному режимі», – сказала Тетяна Єгорова-Луценко.

Вона додала, що обласна рада має досвід проведення у форматі відеоконференції як засідань постійних комісій так і пленарних засідань. «Впродовж останніх тижнів депутати пройшли додаткове навчання для роботи онлайн під час пленарного засідання. А саме, реєстрація, виступи, голосування тощо. Такий формат роботи передбачений Регламентом Харківської обласної ради», – зазначила керівниця обласної ради.Нагадаємо, що Харківська обласна рада вже проводила пленарне засідання сесії у форматі відеоконференції через карантинні обмеження 24 липня 2020 року.

Будинок рад, який є пам’яткою архітектури, де розміщалося керівництво, працювали постійні комісії та проводилися пленарні засідання Харківської обласної ради, зазнав ракетного удару від російського агресора 1 березня.

Депутати Харківської міської ради, як і обласної зберуться на сесію найближчим часом у дистанційному режимі.

Про це Суспільному 6 травня сказав Харківський міський голова Ігор Терехов.

“Є певні питання, пов’язані з перерозподілом бюджетних коштів. Другий момент — я хочу розуміти позицію кожного депутата щодо російської агресії. Нехай кожен проявить себе. І ще деякі питання, які, я вважаю, потрібно винести та обговорити у сесійній залі, хоч і в онлайн-режимі”, — сказав Терехов.

За його словами, позиція частини фракцій щодо російського вторгнення в Україну йому зрозуміла, він хоче почути представників усіх фракцій. Терехов також зазначив, що на розгляд депутатів можуть винести питання перейменувань у Харкові, але перед цим проведуть онлайн-опитування харків’ян.

“Що стосується перейменувань, моя чітка позиція, що сьогодні не має бути у назвах вулиць площ, узвозів, шосе, не має бути назв російських міст. Однозначно! Друге: ми маємо прервати відносини з містами-побратимами Російської Федерації, тому що це братство закінчується, бачите чим (показує на зруйновану обстрілами будівлю — ред.). Винесемо у сесійну залу, але перед тим, як винести ті чи інші рішення, я хочу, щоб ми чітко на сайті міської ради проведемо широке обговорення, яке перейменування. Припустімо, Московського проспекту, як люди хочуть, Бєлгородське шосе… Від завтра ми проведемо опитування людей, як вони бачать, яка назва має бути”, — сказав Терехов.

Агентство Телевидения Новости