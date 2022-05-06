Метро запрацює за три місяці після перемоги, Харків відновлять за три роки – Терехов

Запустити метро найближчі 3 місяці після війни неможливо. Про це мер Харкова Ігор Терехов повідомив сьогодні журналістам.

«Як люди їздитимуть? Трамваю немає, метро не їздить, далі що? Тому все буде комунальне, жодних приватників не буде. Приватники розвернулися та пішли. Ми, якби тоді не зробили комунальний транспорт, теж розумники критикували, то сьогодні нам не було б на чому возити людям їжу і так далі. Якби свого часу ми не перейшли на комунальний збір сміття, приватник розвернувся і пішов – їх не знайдеш. Ось ці 20%, які були у місті, ми підхопили, тому все має бути комунальним. Критична інфраструктура має бути комунальна та обдумана. Інакше буде катастрофа», – сказав Терехов.

Ось а місто повністю може буте відновлено за 2 – 3 роки. Такі строки були названі на пресконференції для іноземних ЗМІ за участю ООН, Харківського міського голови Ігоря Терехова та архітектора, лорда Нормана Фостера. Під час онлайн-пресконференції Ігор Терехов повідомив, що терміни відновлення Харкова залежатимуть від фінансової підтримки міжнародних партнерів – банків та інвестфондів.

«План відновлення Харкова створюється під безперервними обстрілами російських окупантів. Я хочу, щоб ми розпочали його реалізацію відразу після перемоги. Ми можемо за два-три роки відновити все. Я впевнений, що ми створимо ідеальне місто майбутнього», – наголосив Ігор Терехов.

Мер Харкова нагадав, що через ворожі обстріли зруйновано близько 25% житлового фонду, багато адмінбудівель, шкіл, лікарень, дитячих садків, об’єктів інфраструктури. За його словами, після війни межі міста можна буде розширити і там збудувати житлові мікрорайони. Поєднають їх новими дорожніми артеріями.

Ігор Терехов зазначив, що повоєнному Харкову потрібна буде нова архітектура – ​​сучасний стиль має поєднуватися з історичною спадщиною. Увагу приділять не лише зовнішньому вигляду центру міста та спальних мікрорайонів, які відрізнятимуться один від одного, але також енергоефективності та безпеці будівель. Також, за його словами, у місті можна збудувати водні канали.

Своєю чергою Норман Фостер зазначив, що до планів відновлення Харкова залучені професори Гарварда та Оксфорда, фахівці світових банків, його фонду та українські архітектори.

«Мої зусилля зводяться до того, щоб об’єднати найкращі уми, які займаються питаннями розвитку міст та їх побудовою, з найкращими умами України. У мене відбулася зустріч із представниками школи архітектури у Харкові. Ми створили низку робочих груп, які об’єднують багатьох людей та організацій, які працюють із місцевою спільнотою, щоб зрозуміти, як жителі міста бачать його майбутнє. Ці групи починають інтенсивно працювати над поставленими завданнями», – повідомив Норман Фостер.

Архітектор наголосив, що Харків має стати передовим містом з погляду технологічного та промислового розвитку.

«Для мене та моїх колег – честь зосередитись та надати допомогу, використати всі навички у ці відчайдушні часи», – зазначив Норман Фостер.

Також свою підтримку у відновленні міста Харкова висловила Організація Об’єднаних Націй.

Агентство Телевидения Новости