Свіжевідремонтовані дороги у Харкові руйнуються навіть без допомоги ворожих снарядів

У Харкові в Новобаварському районі на нещодавно відремонтованій ділянці дороги з’явився провал. Мешканці сусідніх будинків навіть подивились – чи не стирчить в глибині російський снаряд. Проте ніяких залізних фрагментів не знайшли. До того ж, напередодні тут було тихо, звуків обстрілів люди не чули. Тож місцеві зробили висновок: свіжий провал – наслідки природніх процесів після нещодавно проведеного капітального ремонту дороги.

Так, ремонт розпочали 01.06.2021, а закінчили 20.09.2021. Три з половиною місяці тут кипіла робота – зняли старий асфальт, викопали стару магістраль теплопостачання, зняли залізобетон, зробили заміну труб, встановили нове залізобетонне покриття, закопали та нарешті поклали новий асфальт.

Результат – провал глибиною півтора метри та шириною приблизно 2,5 метрів.

Агентство Телевидения Новости