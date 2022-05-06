Під Старим Салтівом окупанти розстріляли евакуаційну колону з цивільними

4 травня з окупованого російськими військовими Вовчанську Чугуївського району виїхали 15 приватних автівок.

По дорозі біля смт Старий Салтів російські військовослужбовці обстріляли колону автомобілів з мирними мешканцями. Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

6 травня слідчими СВ ВП №1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області встановлено місцезнаходження вказаної автоколони та проведено низку слідчих дій.

На узбіччі автошляху між населеними пунктами смт Старий Салтів та с. Верхній Салтів знайдено шість пошкоджених автівок та чотири згорілих тіла.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ ВП №1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости