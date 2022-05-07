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На Харківщині внаслідок ракетного удару знищено музей Сковороди

На Харківщині внаслідок ракетного удару знищено музей Сковороди

У ніч проти 7 травня російські окупанти обстріляли Харківську область. Ракетним ударом було знищено Національний музей ім. Григорія Сковороди в селі Сковородинівка.

Про це повідомляється на сторінці Золочівської селищної ради в Facebook.

“Напередодні війни там тільки закінчилися реставраційні роботи, ми готували заклад до відзначення трьохсотріччя видатного філософа зі світовим ім’ям. Немає слів, щоб передати  наш гнів, немає виправдання діям російських варварів!”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у цьому році визначається ювілей Григорія Сквороди, 300 років зі дня народження.

https://www.facebook.com/100013768597959/videos/3139466672986068/

Агентство Телевидения Новости

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