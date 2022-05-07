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Війська РФ обстрілюють Ізюм з “Ураганів”, брехливо звинувачуючи ЗСУ, – міськрада

Війська РФ обстрілюють Ізюм з “Ураганів”, брехливо звинувачуючи ЗСУ, – міськрада

Війська РФ обстрілюють захоплений Ізюм з реактивних систем залпового вогню “Ураган”, застосовуючи заборонені касетні боєприпаси. При цьому російські пропагандисти поширюють брехливу інформацію, нібито удари по місту наносять ЗСУ, хоча відстань до наших позицій – більша за максимальну дальність стрільби цих установок.

Про це повідомляє керівник управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради Максим Стрельник у Facebook.

Так, для розвінчання чергового фейку чиновник навів основні технічні характеристики РСЗВ “Ураган”, а також звернув увагу на географію військових дій на Ізюмському напрямку.

“Тепер відкриваємо карту і дивимося найближчі населені пункти до Ізюма, звідки потенційно ЗСУ могли завдати удар з РСЗВ “Ураган” з максимальною дальністю стрільби 36 км. Також враховуємо, що даний вид зброї застосовуються з глибоко тилу, оскільки через свої великі габарити і невелику маневреність, є легкою ціллю для противника”, – зазначає Стрельник.

Так, пряма відстань виходить:

Слов’янськ-Ізюм (не менше 50 км),Барвінкове-Ізюм (не менше 45 км),Святогірськ-Ізюм (не менше 40 км),Петрівське-Ізюм (не менше 40 км).

Агентство Телевидения Новости

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